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張建宗料財赤達3000億

2020-08-29 列印
　　政務司司長張建宗昨午出席立法會內會特別會議，交代政府抗疫工作，指港府至今已投入約二千八百億元用於防疫工作，佔本地生產總值的一成，預計本財政年度庫房會錄得三千億元赤字，為歷來最高。他期望下月內公佈第三輪防疫抗疫基金內容，並申請撥款。就政府會否再向市民派錢，他指政府不會不理民間疾苦，但需謹慎理財。

　　張又透露，距離政府原於七月推出「港版健康碼」前一天，因出現安老院疫情而煞停，指疫情回穩後便會推行。

　　此外，政府昨日起放寬社交距離，但按摩院及桑拿浴室仍需繼續關閉。批發及零售界立法會議員邵家輝質疑，容許美容業提供美甲和面部療程，按摩院卻復業無期，希望政府恢復身體及足部按摩等較低風險業務。有按摩院負責人指每月租金超過三百萬，惟保就業計劃每月只獲十萬資助，促政府能按店舖面積規模發放資助。

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