  • 2020年8月29日 星期六
  • 31º
  • 72%
熱門： 全民檢測黑豹新冠肺炎台灣偷渡

日報新聞 > 港聞

外籍華漢逃疫監去向不明

2020-08-29 列印
　　六十五歲姓彭外籍華人男子，日前從內地抵港，原須在港島中半山羅便臣道一間賓館坐十四天「疫監」，隔離至下月初檢疫。昨清晨五時許，彭突帶同行李辦理退房手續，並自行截乘的士離開，職員發現彭戴有疑似監察手帶，但制止不果被其逃去，於是報警求助。警方趕至在附近一帶兜截，惟無發現，正追緝其下落。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd