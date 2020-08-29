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曾刊撐民主運動廣告　警查《日經》港辦公室

2020-08-29 列印
　　法新社引述消息報道指，警方在本月十日以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，當天曾派出三名警員持法庭手令，到《日本經濟新聞》在香港的辦公室調查。

　　報道指，警方到場調查的原因，是與一年前刊登在《日本經濟新聞》一則呼籲國際支持香港民主運動的廣告有關。廣告是以眾籌形式集資，以香港眾志名義刊登，除了《日本經濟新聞》，世界多份報章亦有刊登。《日本經濟新聞》公關部回覆傳媒查詢時則表示，不評論事件。

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