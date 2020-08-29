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被問「港人」倘獲諾獎 王毅：勿政治化

2020-08-29 列印
　　國務委員兼外長王毅到訪挪威首都奧斯陸，其間被記者問到如「香港人」獲提名角逐諾貝爾和平獎，中方將如何回應。王毅指中方將堅拒任何人士，企圖利用諾貝爾和平獎去干預中國內部事務。他強調中方立場堅定，「不希望見到任何人把諾貝爾和平獎政治化」。

　　中國與挪威在二○○八年展開自由貿易談判，但隨着挪威諾貝爾委員會在二○一○年將和平獎頒給中國異見人士劉曉波後，兩國關係惡化，直至二○一七年才恢復談判。王毅表示，隨着新冠疫情的影響，中國與挪威早日完成談判，將對雙方經貿合作具有重要意義。

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