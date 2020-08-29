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TG管理員被控煽動暴力

2020-08-29 列印
　　警方本周三在紅磡拘捕一名二十六歲從事產品支援工作的男子，指他為一個擁有過十萬會員的Telegram頻道「SUCK Channel」的其中一名管理員，並涉多次發佈煽動暴力及仇恨、煽動他人破壞政府建築物等性信息。男子被控煽惑他人造成公眾妨擾、煽惑他人縱火及煽惑他人刑事破壞共七項控罪，昨日在九龍城法院提堂。裁判官以控罪嚴重為由拒絕被告擔保，並將案件押後至十一月二十日再訊。

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