TG管理員被控煽動暴力
周二起朝八晚八 可自訂時間 普檢今起網上預約 設141中心方便上班族
政府正式公佈普及社區檢測計劃詳情，在下周二展開，暫定為期七日。市民可於今早七時起在網上專頁預約。全港設有一百四十一個社區檢測中心，分佈十八區，當中包括二十四所官校以及多區體育館和社區會堂等。當局亦呼籲...
2020-08-29
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直播拜託照顧妻小母親 台網紅「館長」遭槍擊
以「言行出位」聞名的台灣網紅「館長」陳之漢，昨日凌晨時於其健身房門口被人槍擊。他右手及右腿都中槍，中槍後仍堅持直播，更拜託大家「照顧妻小跟母親」。疑犯劉男及後到警署自首，據了解，劉男與陳之漢早有過節。...
2020-08-29
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紐約中央公園女權銅像揭幕
周三紐約中央公園有一座以三位女權先驅人物為題的全新銅像揭幕，是自中央公園一百六十七年歷史中首次為真實的女性歷史人物立像，這次幸運兒分別是特魯思（Sojourner Truth）、斯坦頓（Elizabeth Cady Stanton）和蘇珊．安東尼（Susan B. Anthony）。銅像十四呎高，三位「英雌」圍着一張小圓桌，似乎在討論甚麼似的（見圖）。銅像非常仔細，連手上的紋理亦有細心塑造。
2020-08-28
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飛鵝山道三號現樓全面睇
由中國海外發展的飛鵝山洋房項目飛鵝山道三號，由五間獨立屋組成，戶戶連花園泳池，發展商正以現樓形式招標推售，日前首度開放現樓予傳媒參觀，其中3號示範屋面積3525方呎，裝修華麗，可俯瞰九龍半島及維港海景...
2020-08-29
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儲局放鴿 港股升140點
美國聯儲局對於通脹採取更寬鬆立場，投資者認為當局將維持低息水平一段時間，恒指於期結日高開高走，一度急漲468點，高見25749點，逼近250天線（25778），惟尾市升幅大為收窄，僅升140點，收報2...
2020-08-29
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韋利安登場撐奧巴 社區盾殺「紅」
阿仙奴隊長奧巴美揚的合約明夏屆滿，據報已獲巴塞隆拿垂青。不過，槍手領隊阿迪達對續約胸有成竹，皆因今夏特別簽入巴西國腳韋利安服侍這名加蓬射手，奧巴美揚踢來必更得心應手，今晚社區盾於溫布萊勢率兵工廠擊敗同樣受巴塞挖角的利物浦，主勝去馬。（無線85台今晚11:30直播） 奧巴美揚月初英格蘭足總盃決賽梅開二度，率阿仙奴2:1勇挫車路士，為僅接掌帥印半季的阿迪達帶來首個錦標，並取得今季歐霸入場券。不過，這名三十一歲加蓬射手和兵工廠合約只剩一季，消息更指巴塞有意將其收歸旗下。 幸好，阿迪達周四向槍迷報喜：「球會和奧巴美揚團隊展開了很積極的對話，我有信心很快達成續約協議。如果他續約，對槍...
2020-08-29
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哪個時段睡覺最好？
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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鄺美璇決戰前夕濟友誼小姐 鄺美璇決戰前夕濟友誼小姐 郭柏妍怕凸肚
《2020香港小姐競選決賽》將於明日舉行，10位候選港姐昨日互選「友誼小姐」，結果由5號鄺美璇勝出。大會安排眾佳麗經「智能消毒通道」進場，踏上以夢幻花園為主題的決賽舞台亮相，更為每位佳麗用過的咪高峰消...
2020-08-29
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好好過日子——相當消耗體力的尾巴
原來以為室外口罩令解除了，不料還留了一條尾巴，這條尾巴叫作「相當消耗體力」。新條例說，在戶外做「相當消耗體力」的運動和工作者，可以不戴口罩。反過來說，就是如果在戶外就算做運動、工作但沒有「相當消耗體力」，那就要戴口罩了，對不對？ 但是問題來了。甚麼叫「相當消耗體力」呢？體力有強有弱，每個人的體力不一樣，有的人跑完馬拉松面不改色，有的走一段路就喘氣，年輕人可以上竄下跳，老年人散個步也「相當消耗體力」。男人有男人的體力，女人有女人的體力，男人跟男人的體力也不一樣，女人跟女人的體力也有分差。反正不能一概而論，既然如此，這個「相當消耗體力」就「相當考驗智慧」。 「相當考驗智慧」的事...
2020-08-29
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馬場浮世繪——韓國將審議開放網上投注
韓國因新冠肺炎疫情影響，於今年二月下旬至六月中停止賽馬，即使在六月中恢復賽事，由於馬場及場外投注站繼續暫停開放，馬迷亦投注無門。韓國馬會在六個月全無收入之下，財政遂陷入嚴重危機。不過，日前十五位韓國國會議員正式提出，要求批准網上投注，按正常程序，最快可以在明年一月在國會議決，韓國馬會方面亦已做好所有網上投注設施，如果議題屆時順利通過，可立即投入服務。 馬場浮世繪
2020-08-29
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