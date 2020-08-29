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黎智英恐嚇記者X下周判決

2020-08-29 列印
　　壹傳媒創辦人黎智英涉於二○一七年在維園「六四晚會」刑事恐嚇報館記者一案，裁判官鍾明新聽畢控辯雙方結案陳辭後，將案延至下周四裁決。控方強調，黎智英謾罵記者X「我實搵人搞X你」丶「影X咗你相」等字眼，已證明黎蓄意警告對方，足以構成恐嚇行為。黎事後解釋「搞」意思是透過法律途徑追究，只不過是「馬後炮」。至於辯方質疑記者屢次去信律政司，其角色「並非只是一名證人」。

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