﻿醫管局無通知 仵工執疫屍 被迫坐疫監

醫管局爆出「累街坊」事件。食環署屍體處理組（俗稱執屍隊）上周接獲醫管局通知，到將軍澳醫院運走一名病人的遺體，其後才獲告知死者的檢測對新冠肺炎呈陽性，五名仵工因沒有穿個人防護裝備，恐有染疫風險，被送往隔離營接受十四天觀察。醫管局承認程序出錯，以後會在屍體檢測得出結果後，才通知仵工送走。



事件涉及一名五十九歲男子，他居於將澳軍，沒長期病患，身體不適多天之後，上周三下午三時被送往將軍澳醫院急診室搶救；他當時情況極差，須插喉，搶救約四十五分鐘後暴斃。院方在他處於彌留狀態時抽取樣本，經過化驗，當晚十時許才得悉結果呈陽性。不過，院方未知檢測結果之前，已按既定程序，通知食環署的「執屍隊」把遺體送往富山殮房。



五名仵工負責舁送該遺體，當時不知遺體染疫，均沒穿上個人防護裝備，恐有染疫危機，須隔離檢疫十四天。其中一名仵工憶述，曾近距離接觸該遺體，包括將遮蓋遺體臉容的袋拉上，亦接觸其手腕，以確認死者的姓名。該去世病人的太太及長子日前確診新冠肺炎，其幼子驗出有抗體，疑是傳染家人的源頭，另外，幼女病毒檢測則呈陰性。



醫管局總行政經理何婉霞稱，一般會按第二類別屍體處理方法，利用黃色標籤識別，舁送新冠肺炎患者的遺體，職員須穿上合適防護裝備，如有飛濺物，須戴眼鏡或面罩。局方已與食環署溝通，若認為死者生前有感染新冠肺炎的風險，會安排病毒測試，待測試結果確定之後，才會通知食環署採取相應的屍體處理類別指引，到醫院接收遺體。



民建聯立法會議員梁志祥、周浩鼎舉行記招，指「執屍隊」的工作流程存在漏洞，質疑事件暴露了食環署、衞生防護中心及醫管局之間的溝通出現問題，促政府改善機制。



新症15宗 再有的哥警員染疫



此外，衞生防護中心公佈，昨天新增十五宗確診個案，十宗是本地感染，當中五宗源頭不明，包括兩名分別在太古廣場及香港木球會工作的清潔工，前者因不適前往門診領取樣本瓶後確診。另有一名曾中風的家庭主婦中招，她常與丈夫到長沙灣富臨酒家飲早茶，還有一名兼職的士司機和在灣仔警總任職投訴警察課的警員也確診。另外，昨天多一名八旬女患者離世，累計八十八人病逝。相關新聞刊P2版