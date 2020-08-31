﻿全民檢測42萬人登記﻿﻿逾半中心首日預約爆滿﻿

普及社區檢測計劃明日開始為市民取樣，截至昨晚，過去兩日共有四十二萬人登記，逾半檢測中心在首日的預約時段爆滿。當局呼籲市民盡早報名，又指在推行全民檢測的同時，會繼續擴大高危群組的檢測。港澳辦及中聯辦則發聲明，強烈譴責有人詆毀內地的抗疫援助。



全民檢測網上預約系統昨日第二日開放預約，全港一百四十一個社區檢測中心中，超過一半在首日檢測時段爆滿，其中秀茂坪社區會堂、油塘社區會堂、尚德社區會堂、沙角社區會堂和馬鞍山體育館等五間中心，一周所有時段都約滿。



對於超過一半檢測中心的地點，曾分別用作去年區議會選舉及二○一六年立法會選舉的投票站，當局回應指，檢測計劃將推行七至十四日，與選舉投票在一日內完成不同，兩者不能相提並論。



兩辦批有人詆毀抗疫援助



食物及衞生局局長陳肇始指，將視乎情況，決定是否將為期七天的計劃再延長七日，協助檢測的人員大部份是註冊醫護，當局亦已視察所有檢測中心，確保符合要求，又強調檢測會在鼻腔抽取樣本，並非鼻咽，感染風險較低。她說，推展全民檢測的同時，當局會繼續擴大高危群組檢測，而自七月中起，針對特定群組的檢測已做了超過四十三萬次，老人院員工等群組亦獲安排重新檢測。



財政司司長陳茂波說，政府問責團隊將會本周接受檢測，又呼籲各企業及商會，盡量在工作安排上便利和鼓勵員工參與檢測。港澳辦發聲明，強烈譴責和嚴正警告反中亂港份子，污衊內地援港抗疫舉措，正告他們《港區國安法》已實施，有關行為必將受到沉重打擊；中聯辦亦批評，香港極少數別有用心者詆毀抹黑內地援港抗疫舉措，行徑卑劣，令人不齒。



特首林鄭月娥表示，某些打着民主或自由旗號的議員不斷找藉口抹黑計劃，危言聳聽，呼籲市民杯葛檢測，令人氣憤。



