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區議員轟檢測中心鄰近民居

2020-08-31 列印
區議員轟檢測中心鄰近民居
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　　民協多名區議員反對政府徵用保安道體育館作檢測中心，形容選址鄰近民居及街市，不少李鄭屋邨居民使用保安道體育館的出入口，加上體育館採用中央冷氣，擔心通風不足，若人群聚集，恐導致感染風險大增。民協指，保安道體育館與長沙灣體育館路程相距僅三分鐘，但均被用作檢測中心，因此質疑當局選址欠缺理據，事前亦沒有諮詢。

　　此外，多名西貢區議員呼籲杯葛全民檢測計劃，指區內多個檢測中心毗連民居，擔心造成交叉感染。同時，當局徵用區內一所官立小學作檢測中心，但開學後有職員需回校工作，質疑當局沒與校方妥善商討。

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