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當局接八宗「被登記」投訴

2020-08-31 列印
當局接八宗「被登記」投訴
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　　全民自願檢測計劃於上周六起接受登記預約，當局昨日接獲八宗投訴，懷疑涉及盜用他人個人資料預約，其中有市民發現自己的身份證號碼及手機「被登記」。當局指，已將三宗個案交由警方網絡安全及科技罪案調查科處理，有關預約已被取消，強調已取消的登記不會計入登記紀錄，絕無「篤數」。

　　創科局局長薛永恒指，全民自願檢測登記系統運作暢順，政府接獲四千多個電話查詢，當中有不少長者指沒有手機，詢問能否用家人手機接收確認短訊。

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