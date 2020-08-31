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疫情待穩定 健康碼兩周後可推

2020-08-31 列印
　　創科局局長薛永恒透露，「港版健康碼」準備就緒，如疫情穩定，最早可在兩周後推出，以恢復香港與澳門及廣東之間的人流往來，並建立「旅遊氣泡」。薛指出，屆時申請人須先取得限額，並前往衞生署指定的化驗所檢測，若結果呈陰性，即可取得「港康碼」，再轉換成「粵康碼」及「澳康碼」，持有的市民進入廣東省或澳門後，前往兩地的公眾場所都要先掃碼，其行蹤會被記錄，有關安排是要遵守當地制度，乃情理之中。如果港人不想被知道行蹤，可以選擇不申請。

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