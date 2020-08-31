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張建宗：經濟衰退壓力嚴峻

2020-08-31 列印
　　政務司司長張建宗發表網誌，指政府計劃推出新一輪紓困措施，他和其他司局長正聆聽不同人士的意見，但預期香港會面對嚴峻的經濟衰退壓力，亦預告本財政年度會錄得歷來最高的三千億元赤字，指政府會在審慎運用公帑的大前提下，制訂適切的措施，協助影響的企業和個人渡過難關。

　　張建宗指，持續的疫情對本港經濟活動造成史無前例的打擊，政府兩輪防疫抗疫基金，連同財政預算案的紓困措施，已投入了超過二千八百億元；而截至八月中，基金共批出七十三個項目，發放了約七百五十億元的資助，預計本財政年度庫房會錄得三千億元赤字，為歷來最高。

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