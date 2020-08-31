九月馬季開鑼新玩法 二重彩單T合併增彩池

二○二○至二一年度馬季九月六日（周日）開鑼，香港賽馬會將推出新玩法，當中將會推出二重彩，顧客須順序選中第一及第二名馬匹，可贏取比連贏更吸引回報；亦會合併二重彩與單T彩池，以增大彩池額。



馬會表示，二重彩是一項經典的投注種類，須順序選中第一及第二名馬匹，為顧客帶來比連贏彩池更吸引的回報率。每注金額十元，與三重彩及四重彩一樣，二重彩有五種投注方式，包括單式、複式、單式馬膽、複式馬膽、 指定位置，二重彩亦不設過關投注。



九月將會推出新彩池，透過合併二重彩與單T彩池，以增大彩池額，而兩者的扣除百分比將定為百分之十九點五。換言之，單T的扣除百分比，會由原來的百分之二十五減少五點五個百分比，為馬迷帶來更高回報率。



馬會亦宣佈，所有本地賽事連贏及位置Q的落敗回扣百分比，以每票或每注項的落敗總投注額達一萬或以上來說，會由百分之十提高至百分之十二。由於連贏及位置Q均是非法外圍莊家主力提供的彩池，馬會冀有助抗衡非法外圍莊家所提供的折扣優惠，令有關注額重新納入馬會合法渠道，以回饋社會。



另外，馬會將推出三項新服務，包括適用於現有投注戶口的顧客的「香港賽馬會電子錢包」，可與顧客的傳統投注戶口無縫整合，方便馬迷存入彩票及中獎彩金；在Racing Touch應用程式和「eWin投注區」內加入賽馬筆記，記錄馬匹分析；以及於明年四月起推出「人工智能客戶服務Chatbot」，線上解答顧客疑問。



馬會市場及國際業務拓展執行總監張之杰表示，馬會正致力籌備網上開戶服務，盼於今年度馬季內推出。



