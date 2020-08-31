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投注站換新裝　加入懷舊冰室元素

2020-08-31 列印
■電氣道投注站會加入七十年代冰室的概念。
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　　馬會場外投注處在來季將打破傳統格局，北角電氣道及旺角登打士街投注處將於十月前以新面貌重開，以迎合顧客需求，尤其是新一代的顧客群，其中北角電氣道投注處，會融合馬場內七十年代風格永勝冰室的概念。

　　馬會指出，馬場內的永勝冰室深受歡迎，希望將相同概念推廣至場外。佔地一萬四千方呎的電氣道投注處，會將永勝冰室的概念結合投注服務。投注處提供約一百二十四個座位，有投注設施、電子資訊顯示屏及衞生間，一樓更提供各式地道美食。

　　旺角登打士街投注處總面積逾三千二百方呎，將提供個人化的數碼化體驗及以運動娛樂為主題的設施和服務，如應用程式實驗室、足球區等，以及舉辦不同類型活動如足球派對等。

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