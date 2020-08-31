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內地增九宗輸入個案 再有台客抵滬後確診

2020-08-31 列印
■台患者飛抵上海，被集中隔離觀察期間出現徵狀後確診。資料圖片
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　　內地過去一日新增九宗新冠肺炎確診個案，全部屬境外輸入，分別來自上海、福建、四川、天津及廣東。其中上海再有來自台灣的輸入個案，該名患者上周四由台灣出發，飛抵上海浦東國際機場後，立即被集中隔離觀察，期間出現徵狀，之後確診。今次是不足兩星期內，上海發現第三宗從台灣輸入的確診病例。

　　台灣的中央疫情指揮中心發言人指該名患者二十多歲，長住美國，本月四至二十七日停留台灣，結束檢疫後前往上海，因抗體呈陽性，研判在美國已受感染，估計在台灣期間傳染性不大。

　　內地連續十四日未有本地感染個案；無新增死亡病例。累計病例則逾八萬五千宗，維持四千六百多人死亡。

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