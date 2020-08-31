內地增九宗輸入個案 再有台客抵滬後確診

情侶間常有一些自以為是浪漫但只會惹起旁人側目的行為。台灣的《爆廢公社》就爆料，有人目擊台中有一名成年女子，硬坐上手推車上，還由男友任司機，在超市內穿梭。事件惹二千人留言，不但狂斥兩人沒有公德心，有人更指「要拿去普渡的」。 據社交媒體的群組《爆廢公社》的消息，有網民發一張一對男女在特賣場的照片。照中成年女子身穿白色上衣與熱褲，蜷曲坐在手推車內，前方是二人的貨品，而男生就一邊推着，一邊將頭放在女生的頭上，狀似非常親暱。發文更指：「逛大賣場如果看到這一幕，心裏有甚麼話對他們說？」 網民紛留言「要拿去普渡的」、「沒公德心」、「女兒長好大了」、「這麼早就要推出去曬太陽啊」；也有網友搖...

2020-08-31