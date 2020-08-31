感情糾紛掌摑13歲女童 四男女涉嫌「私刑」被捕

香港仔發生童黨欺凌案，一名十三歲女童在石排灣邨一公園，疑因感情問題遭數名年齡相約女童黨爭執期間，遭人掌摑面部受傷。警方接報後前日拘捕涉案有關一男三女，調查後三女童已獲准保釋候查，男子則仍被扣查。



該宗欺凌事件發生於上周四，當時女事主被童黨掌摑被附近大廈居民發現及拍攝，短片事後更被人上載facebook群組，短片長約四十五秒，可見一名身穿南區一間中學校服的女生，出手向一名女童掌摑，並發出「啪」一聲響亮聲；而施襲者身後有三名年齡相約女童，以及附近有五名少年坐地上未有阻止，更一度起哄及發出歡呼聲。



警方表示，前日接獲一名十三歲女童報案，指她於上周四下午約四時，在香港仔石排灣邨碧蔚樓遊樂場被人襲擊，事主面部遭人打傷。西區警區刑事調查隊接手調查及向女事主了解後，相信案件與少年人的瑣碎感情問題有關，前日掩至香港仔拘捕一名十八歲男子和三名年齡介乎十三至十四歲的女童，涉嫌普通襲擊。



校長澄清未勒令退學



據悉，被捕四人與女事主認識，男子報稱任職侍應，昨晚仍被扣留調查，而三名被捕女童報稱學生，但與女事主並非同學關係，調查後已獲准保釋候查，須於下月向警方報到。警方重申絕不容忍任何欺凌或暴力行為，必定會全力調查案件。



涉施襲被捕女生的中學校長證實片中女生為該校初中生，稱已了解事件、訓誡及輔導學生。對於外間有傳涉事女生事後已被勒令退學，校長澄清絕無其事，校方會嚴正教導學生，糾正錯誤行為。教育局已聯絡學校了解事件。



