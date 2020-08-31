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九成基層學童網上學習有困難

2020-08-31 列印
■社協訪問約七百名基層家庭學童，發現有九成學童指網上上堂或學習有困難。
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　　中小學於九月復課，惟將採取網上教學。社區組織協會訪問約七百名基層家庭學童，發現有九成學童指網上上堂或學習有困難，超過四成人家中無可上網的電腦；有約四成學童指容量及網速不夠學習用；有超過九成六學童對採用網上授課感不開心。

社協憂拉闊貧富學習差距

　　今年升小四的張同學表示，網速不夠令上課時老師的畫面顯示不夠清晰，甚至因沒有數據而突然中斷課堂。住於劏房的柯太有兩名兒子，由於設備有限，當兩子都需上課時，就讓升小四的大兒子先上，「細佬讀幼稚園，覺得無咁重要。」

　　社協批評教育局「不作為」，認為會拉闊貧富家庭的學習差距，促請政府應將關愛基金計劃納入學生資助，並提供實報實銷津貼；及安排有上網困難的學生回校學習。



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