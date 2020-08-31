逾百市民商場叫口號 8‧31周年29人「犯聚」遭票控

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港鐵太子站八三一事件一周年前夕，昨日逾百市民響應網上號召到旺角新世絕廣場及朗豪坊商場聚集示威及叫口號。防暴警員進入商場，一度拉起封鎖線及截查多人，部份商舖提早拉閘。截至昨晚八時，警方共票控二十九人，涉嫌違反「限聚令」。另外警方在旺角拘捕兩名男子，分別檢獲仿製槍及伸縮棍。



昨午二時許，有逾百名市民響應網上號召，到太子道西新世紀廣場聚集，他們分別站在多個樓層倚欄而站，有人高叫「光復香港 時代革命」的口號，以及將一些文宣及紙章拋在地面及貼在玻璃欄上，亦有人唱反修例歌曲。



警方表示，聚集人士中有機會觸犯《香港國安法》及違反限聚令。至昨午三時許，警員進入新世紀廣場執法，部份持有防暴槍，並拉起封鎖線截查多人，有九男五女涉嫌違反限聚令被票控。傍晚五時許，旺角朗豪坊商場亦有市民集結及叫囂，有人叫口號。防暴警員進入旺角朗豪坊商場執法，共十三男兩女涉嫌違反限聚令被票控。



另外，警方昨午在旺角港鐵站收費區及砵蘭街，分別截查一名十六歲少年及一名三十九歲男子，分別在兩人的斜孭袋內檢獲一支仿製槍械及一支伸縮棍，涉嫌管有仿製火器及管有違禁武器被捕。



前晚十時許，三男一女（三十至五十六歲）在上水龍運街二號一個悼念少女陳彥霖及科大生周梓樂的追思牆對開，疑進行重建花壇時，遭六名男女持玻璃樽及硬物襲擊頭手受傷，報警後獲送院。



