﻿中小學今開學 先網上授課 9‧23起回校半天避疫不用膳

第三波疫情緩和，全港中小學幼稚園今天復課，教育局原先指示各校維持網上教學，即學生不用回校，有關安排昨日變陣，本月二十三日起，不同班級學生分兩階回校半日，接受老師面授課堂，在校期間不會進食，減低除口罩染疫的風險。



教育局局長楊潤雄在開學日前一天見記者，他指現時疫情緩和，準備在九月二十三日逐步恢復學校的面授課堂，為了避免同學於午膳時脫下口罩，暫時會安排半日制上學形式。



楊潤雄指，首階段將安排中一、中五、中六、小一、小五、小六及幼稚園高班率先回校復課，餘下級別定於九月二十九日復課。他解釋，是考慮到高年級學生自理能力較高，加上需準備公開試，而小一及中一生則需要提早適應新的學習環境。



楊潤雄籲師生家長普檢



楊潤雄又指，由九月十六日起，學校可以讓不多於六分之一的學生回校，參與補課及適應班等短時間的活動，其間要實施防疫措施。政府亦會與內地商討跨境學生的安排，會優先處理中四至中六的跨境學童。有關來年文憑試的安排，教育局將交由考評局調整及作出判斷。



另外，他鼓勵師生和家長參與普及社區檢測計劃，認為有助切斷病毒的傳播鏈，個別教師如果要在工作時間接受檢測，可以與校方商量，作出安排。至於部份校舍今日起用作社區檢測中心，楊指當局會在檢測劃結束之後，盡快為有關校舍消毒和清潔，呼籲師生放心。



被問及有高中通識教科書曾修訂內容，楊認為社會不應針對哪些內容遭刪減，他舉例，較多人關注的六四事件，部份教科書都有提及，反映局方亦無規定出版社能否包含相關內容；至於刪去三權分立的表述，他指出，香港不論回歸前後均無三權分立，必須說清楚。



此外，教育工作者聯會上周訪問逾五百五十名教師，發現七成受訪者對網上授課感憂慮，主要因為家居環境不利教學、電腦操作困難及軟件不足等，另有四成人認為應全面復課。教聯會副主席林翠玲指，網上教學對幼稚園教師是很大挑戰，例如難以指導禮貌和自理能力等，加上幼稚園普遍缺乏軟硬件，冀教育局提供支援。