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﻿開學初期需求低 校巴無奈蝕住做

2020-09-01 列印
■小學首批回校的涉及小一、小五及小六的學生。
■楊潤雄稱，高年級學生自理能力較高，小一及中一生則須提早適應新的學習環境，所以回校上課。
■校巴業界預料，開學初期，校車服務需求偏低。資料圖片
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　　疫情緩和，中小學生有本月底回校上堂，校巴營運者卻呻苦，預料本月開學初期校車服務需求偏低，學童車協會主席林志平形容「基本上都係蝕住嚟做。」他續指，業界原預料十月才復課，現時校巴司機人手緊張，須立即招募司機，但又不能確定有足夠學生乘搭。

　　林志平指出，全港中小學生最快九月二十三日分批復課，對校巴的需求分散，部份有經濟困難的家長或取消校巴服務，親自接送仔女上學，減低日常開銷。「九月我哋只可以收半個月或三分一車費，但學生數目少咗，同時司機、保母又要出半個月糧，簡直蝕住嚟做！」他說，今年上半年因應疫情已長時間停課，不少校巴司機因開工不足而轉行，現時人手緊張，須招聘司機和保母人手。
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