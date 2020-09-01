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﻿學校倘爆疫 須停課14天消毒

2020-09-01 列印
■感染及傳染病專科醫生林緯遜預料，學校爆疫機會低，並指分階段復課安排合理。
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　　第三波疫情導致全港師生提早放暑假，新學年今天開始，先網上授課，至本月下旬才恢復面授課堂，衛生防護中心指出，若復課後有學校爆疫，便須停課十四天，以及全校大清洗。

　　資助小學校長會名譽主席張勇邦接受本報查詢時指，大部份學校已為開學做好準備，但他聽說部份小五及小六生完成半日面授課程後，下午回家須進行網上學習，對學生而言較吃力，在社會傾力抗疫下「都無辦法啦」。他又提醒，復課後，學生和家長也要保持良好的防疫意識。

　　復課令人擔心學生之間會交叉傳播，感染及傳染病專科醫生林緯遜對本報說，預計隱形患者不多，分階段復課的安排合理，估計個別學校爆發的機會不大，但他指出，容許不多於六分一學生回校的規定並不科學，「就算七分一、十分一都得㗎。」他認為，措施僅為約束校園人流。
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