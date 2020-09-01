﻿831失蹤死者突「翻生」﻿﻿ 「韓寶生」自爆潛逃英國﻿

「八三一」太子站事件昨日一周年，網上一直流傳一名名叫「韓寶生」的人在事件中失蹤或死亡，但「韓寶生」昨天突然「翻生」，他真正名字是王茂俊，在網上發短片澄清，指自己被警方控告暴動等罪名，因此一年來低調行事，現已潛逃至英國尋求政治庇護。



王茂俊在社交網站發佈長約兩分鐘的影片，證實他就是傳說中的「韓寶生」，形容早前被警方控告八宗罪，相信「面臨嘅刑期都會係好多年以上」，所以「過去一年都好低調行事」，並配合警方，每月到警署報到。



市民太子站獻花



他透露，警方收集其DNA資料，形容自己「人在江湖、身不由己」，而澄清網絡謠言「只會係幫咗警方做事」，因此一直用「韓寶生」的假名。直至上月上庭前夕，他在保釋期間潛逃英國，尋求政治庇護，現時才公開行蹤。他強調，與香港的家人再無任何聯絡，並已斷絕關係。



王茂俊被控於去年八月三十一日在旺角彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結、在旺角站參與暴動，並破壞屬於港鐵設施，總值逾八十一萬元；另被控同日在太子站L2月台參與暴動，因他缺席聆訊，被警方通緝。



此外，昨日有市民到港鐵太子站B1出入口外獻白花，至晚上獻花市民增加，警員勸各人離開不果，有人在警署對開馬路撒溪錢，警員多次舉藍旗及紫旗警告，並截查多人。至晚上約十時，仍有大批市民在旺角太子道西一帶聚集，載着大批防暴警員的多輛警車到場增援。



昨天中午開始，有市民到太子站獻花，旁邊警署的警員用擴音器要求他們取回帶走，否則會被票控「亂拋垃圾」兼罰款一千五百元。至晚上近七時，聚集人數過百，一名女子與防暴警察爭執，她被帶到一旁助查時，雙方推撞，一名防暴警察受傷，女子被捕。



警方表示，昨晚八時許，旺角一帶有人群集結，有人一度走出西洋菜南街，並以多個雪糕筒堵塞馬路。據悉，至少五名市民涉嫌違反限聚令被警方票控。晚上十時，警方在亞皆老街近彌敦道向人群施放胡椒噴劑驅散，一名孕婦及一名男子不適。



