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中大生出身基層感自卑上網以書櫃牆紙扮中產

2020-09-01 列印
　　教育局規定以視像課堂代替面授課堂，但有學生網民於facebook專頁「CUHK Secrets」吐苦水，指害怕同學會看到他家中環境，欲打算以「書櫃」牆紙作背景，「望下都幾有中產feel，應該呃到人。」

　　該名就讀中文大學的網民於指出身低下階層，「屋企吵已經係好大問題，仲加埋每次開CAM時，都好驚同學知道讀到大學都要同細妹瞓一間房」，曾設定虛擬背景，但效果不理想，突發奇想列印出書櫃相片貼在牆上。

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