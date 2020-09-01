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採樣員防交叉感染 每次均換新手套

2020-09-01 列印
　　港府指自普及社區檢測計劃推出預約登記以來，網上失實傳言不絕，最新傳出早前在教學示範會上，沒有說明做完一個採樣後要更換手套，指交叉感染風險大。當局昨透過facebook專頁《添馬台》發文澄清，指採樣員給每一名市民採樣後，均會清潔手部和換一對新手套，若個人防護裝備有明顯污染時，亦會更換。

　　此外，醫護人員會利用拭子棒放入鼻腔一至兩厘米，每邊打圈十至十五秒，及深入「吊鐘」後的咽喉壁採樣。感染及傳染病專科醫生曾祈殷提醒，如接受檢測的人感到不適，應以手勢示意暫停，及事前不要食得太飽，免得容易作嘔。

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