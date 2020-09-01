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新增九確診回落個位數 張竹君：疫情未全受控

2020-09-01 列印
■張竹君指，每日仍有源頭不明個案，疫情未完全受控。
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　　本港昨日新增九宗新冠肺炎確診個案，數字相隔一周後再回落至個位數。一名六十四歲男子前日因氣促及發燒，到博愛醫院急症室求診，及後留醫內科隔離病房，並證實初步確診，已轉送瑪嘉烈醫院深切治療部，現時情況危殆。兩名醫護因未有穿著全套保護裝備須送檢疫。

　　新增的九宗個案有七宗屬本地感染，當中兩宗未知源頭，另有數宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指每日確診數字都有上落，仍有源頭不明個案，疫情未完全受控，特別是逐步放寬社交措施，呼籲市民長遠仍要保持社交距離。至於上周六到屯門醫院求診的懷孕三十九周孕婦，覆檢後確診，胎兒情況穩定，感染源頭不明；她於上周五曾到元朗容鳳書母嬰健康院做產檢。此外，一名八旬病人昨日不治，累計八十九名病人病逝。

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