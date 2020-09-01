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美股中段跌215點

2020-09-01 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二八四三八點，跌二百一十五點；納指則報一一七六五點，升六十九點。滙控美國預託證券價格見三十三點五港元，跌零點三港元；騰訊則見五百二十五點七八港元，跌四點七二港元。紐約期金報每盎司一千九百七十九點八美元，升四點九美元；紐約期油則報每桶四十三點○八美元，升零點一一美元。
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