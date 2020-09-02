﻿化驗師鑑定DNA脗合 陳彥霖母是真媽媽

十五歲職訓局學生陳彥霖去年九月赤裸浮屍油塘魔鬼山對開海面，其母何姵誼事後接受無線電視訪問，指女兒是「自殺不是被殺」，引起網民質疑她並非「真母親」。死因庭昨天繼續聆訊陳彥霖案件，政府化驗師作供，指今年七月為何姵誼及彥霖作親子鑑定，結果顯示兩人的基因脗合，有強烈證據（strong evidence）證明兩人為母女關係，打破何姵誼是「假母親」之說。



死因庭繼續研訊，案中其中一個爭論點，是陳母何姵誼的身份。政府化驗師衛永剛供稱，他二○二○年入職，負責基因分析。警方去年九月二十六日將死者陳彥霖的人體組織樣本交給政府化驗所。他抽取屍體的肝臟組織、陰道拭子及左右手指甲樣本，以檢取基因，其後做測試發現，死者左右手指甲有血跡，尤其是在指甲底。



他稱，陳右手指甲的血跡與死者本人基因脗合，不排除死者生前曾抓過自己皮膚。他在死者陰道發現血跡，但沒有精液，基因亦屬死者。另外，有陪審員問陰道上的血跡從何來；衛指出，屍體可能出現滲血，亦不排除是經血血跡。



指甲及陰道驗出血跡



衛永剛亦於今年七月九日收到何姵誼的口腔拭子，遂替她及陳彥霖做親子鑑定，結果顯示兩人基因脗合，死者的十五組基因，每組的一半均遺傳自何姵誼，得出強烈的證據（strong evidence），證明兩人為母女關係。



另外，政府高級化驗師李詠文博士供稱，警方去年九月二十六日將陳彥霖的指甲等樣本送達化驗所。一般而言，如發現衣物纖維，會先保存，以待將來校對之用，惟陳屍體在海上漂浮兩天，指甲的衣物纖維有可能被沖走，故是次未有任何發現。



李解釋，一般而言，死者如有掙扎，通常會抓住對方的衣物，從而在指甲留下衣物纖維，透過比對嫌疑人的衣物樣本，可證明死者有否接觸嫌疑人，而接觸力度愈大，留下纖維的機會愈高。李強調，沒有發現任何纖維不代表死者沒有遭受暴力對待或性侵。