﻿DSE明年4.23開考 中英口試取消

新冠肺炎疫情不知何時了，考評局公佈多項一次性應變方案，明年的中學文憑試（DSE）將會押後至四月二十三日才開考，比正常考期延遲約一個月，中英文科的口試取消，多個學科的校本評核亦精簡處理，預計放榜日為明年七月二十一日。



九校本評核取消 試期壓縮



考評局秘書長蘇國生公佈，明年DSE的考試日數亦會壓縮至三個半星期，相關調整主要考慮到疫情帶來不確定性，如疫情反彈，可以減低腰斬考試的機會。若因疫情影響未能如期開考，局方將進一步延遲文憑試筆試至明年的六月三日，考試成績不會遲於明年八月三十一日發放。如果疫情持續，導致六月三日不能開考，局方則會取消DSE，改以校本評核及校內成績等方式代替。



考評局亦取消九個甲類科目的校本評核；另外五個學科的校本評核（SBA）佔分亦有調整。通識SBA由百分之二十減至百分之十；通識科的獨立專題探究（IES）則會保留題目界定，以及相關概念和知識、事實、數據兩部份，但深入解釋議題以及判斷及論證兩部份則取消。此外，考評局亦精簡體育科和音樂科的實習考試，以及精簡九個甲類科目的筆試要求，包括減少作答題目或將部份必答題改為選答題。



蘇表示，明白學生進度各有差異，考評局難以照顧所有人的情況，但簡化整體校本評核，為老師及考生釋出學習空間，可以投放時間在其他應考科目。但教協早前調查發現，近六成教師已完成或接近完成IES，現時取消丙及丁部對已努力完成的學生不公平，教協亦指新安排無助釋放大部份學校的教學空間。