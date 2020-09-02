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美股中段升78點

2020-09-02 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報二八五○八點，升七十八點；納指則報一一八九二點，升一百一十七點。

  滙控美國預託證券價格見三十三港元，跌零點五港元；騰訊則見五百三十九點四一港元，升零點四一港元。紐約期金報每盎司一千九百七十九點一美元，升零點五美元；紐約期油則報每桶四十三點一三美元，升零點五二美元。
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