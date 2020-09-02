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叙福樓不獲領展續租 最後分店9·14結業

2020-09-02 列印
　　一直爭取業界疫情求生的叙福樓主席黃傑龍，昨在facebook表示，天水圍頌富商場的敘福樓以及相連的MMC牛涮鍋都不獲業主領展續租，令最後一間叙福樓將於本月十四日正式結業。

主席：難向父親交代

　　黃傑龍指其中餐業務已幾乎全面退出市場，這分店上月便蝕了幾十萬元，加上現時防疫措施只可有一半入座率，故會按足法定要求付遣散費。由於是最後一間叙福樓，故感到難以向父親交代，但對方反而安慰他，「可以繼續梗係開心，冇得繼續都開心，唔緊要啦」。他強調「一直都盡力同業主傾續租，已經答應年年加租，可惜都喺上星期八月二十五日收到通知唔租畀我哋」。

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