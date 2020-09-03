﻿GYM房按摩院桌球室等有條件重開 晚市堂食 周五起「加時」至十點

本港新冠肺炎疫情漸趨緩。政府有條件放寬限聚令，由本周五起容許餐廳晚市堂食至晚上十時，健身中心、按摩院、桌球室和保齡球場等可有條件重開，為期七日。有飲食業界人士形容新安排有好過無，促政府放寬每枱人數上限達四至六人，及延長晚市至深夜。



政府周五起再放寬防疫措施，為期七日，包括延長食店晚市堂食至十時，但維持每枱二人上限及入座人數不可超過一半。繼美容院、戲院及戶外運動場所重開後，當局亦容許健身中心和按摩院重開，除飲食等特殊情況，使用者須戴口罩，健身器械或按摩牀位之間須保持一點五米距離，或以隔板隔開。



除溜冰場外，其餘遊樂場所可重開，包括桌球室和保齡球場，每張桌球枱或球道不可多於四人使用。不過，酒吧、遊戲機中心、派對房、卡拉OK及運動處所如籃球和足球場等須繼續關閉。



須間距1.5米或有隔板



食衞局局長陳肇始昨天表示，社會抗疫超過大半年，「大家都好攰」，放寬措施有助恢復社交和經濟活動，讓市民有更多做運動的機會，保持身心健康。對於放寬晚市的時間再次被批不科學，陳解釋，在聽取業界訴求及了解有市民較遲下班，「可能覺得有啲趕」，希望取得平衡，於是稍為放寬至十時。



陳又說，現時確診數字有所回落，但仍有無源頭個案，所以仍維持兩人限聚，至於會否放寬至四人，要視乎疫情及普及檢測的結果，明言現時未有條件。



餐飲聯業協會會長黃家和對本報說，放寬晚市堂食後，不少食肆生意仍大不如前，八月份營業額較正常損失約七成，促政府盡快放寬每枱人數上限達四至六人，並考慮延長晚市營業時間，好讓業界自力更生。



立法會批發及零售界議員邵家輝昨天聯同按摩業人士指出，業界有共識跟從較政府更嚴謹的衞生指引，希望「止到血，員工有工開」。邵亦籲當局公佈新一輪抗疫支援，讓其他界別人士盡早知悉應否繼續營運下去。



