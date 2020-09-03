政商名人紛檢測 形容過程流暢

普及社區檢測計劃開始兩天，不少政商界名人響應參與，包括行會成員、經民聯副主席林健鋒，他接受檢測後表示，全程只需兩至三分鐘，過程非常流暢，抽樣期間無感到任何痛楚，呼籲市民預約參加，同心抗疫；前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民說，本來預約了下午四時時段，但他提早十五分鐘到場，全程順利，未夠四時已可離開；香港餐飲聯業協會會長黃家和甫完成檢測，即在社交媒體發文，指全程只需兩分鐘，又形容政府的安排非常順暢及細心。



多名人大代表及政協委員前往灣仔會展檢測中心抽樣，包括譚耀宗、全國政協委員曾偉雄、港區人大代表陳曼琪、前金管局總裁陳德霖，以及前政協常委陳永棋等。譚耀宗表示，市民為己為人，都應參與普及社區檢測，且愈多人參與愈好，形容香港非常幸運，獲國家支持，讓市民有免費檢測的機會。譚相信，有了今次經驗，香港即使再出現第四、五波疫情，亦毋須擔心。



