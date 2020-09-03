﻿單日增八宗本地個案﻿﻿酒店住客送院不治後確診﻿

第三波疫情持續減退，昨天本港新增八宗新冠肺炎確診個案，包括兩名旺角維景酒店同層的住客，其中一名住客為八旬男子，他上周四昏迷送廣華醫院，同日離世並移送公眾殮房。院方前日接獲通知，死者遺體樣本對病毒呈陽性反應，五名仵工因無穿著全套防護衣運屍而被送往檢疫。



昨天八宗新增個案均屬本地感染，四宗源頭不明，另有數宗初步確診。源頭不明個案包括兩名旺角維景酒店同層住客，他們互不相識，其中八十七歲男子上周四凌晨頭暈，由同住朋友電召救護車送廣華醫院急症室，其後昏迷，搶救無效後離世。



五仵工須送檢疫



死者生前患長期病，送院時無發燒等病徵，亦無接觸確診者歷史，故院方沒有為其檢測。遺體於同日早上被送葵涌公眾殮房。院方前日接食環署獲通知，指遺體的呼吸道樣本對病毒呈陽性反應。五名運屍的仵工因無穿著全套防護衣，須送檢疫，當中一人不適送院。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，逝世八旬男子，生前入住旺角維景酒店數個月，正等候往內地，期間曾換房。而同層另一確診住客，為一名七十歲退休男子，他七月中由台灣抵港，入住酒店等候返回內地，檢疫期間兩次檢測均呈陰性。該七旬男子上月三十日發病，平日會到彩虹邨探望母親及到旺角街市。張竹君稱，該酒店樓層的十房住客及員工須作檢測，以調查有否隱性傳播，以上兩宗個案暫不列作相關。她補充，兩名患者入住酒店時間較長，會自行外出購物或用膳，較少到酒店餐廳，中心未知兩人傳染源頭，指他們曾一同等升降機或曾相遇亦不出奇。



旺角維景酒店客務總監表示，兩患者入住的房間「不是很近」，相關樓層暫不會安排新住客入住，至少一周後才重開涉事樓層。另外兩宗無源頭個案，包括一名大圍交通城汽車維修人員，家住大圍嘉田苑；另一名患者在迪士尼樂園做裝修，家住天后。同時，匡智梨木樹宿舍再多兩名院友確診。







