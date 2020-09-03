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圓方超市員工染疫停業消毒

2020-09-03 列印
　　尖沙咀圓方商場的「3hreesixty」超市昨午突然暫停營業，至本周六早上九時才重新營業。超市指，一名員工確診感染新冠肺炎，相關員工於上月三十一日停止上班，超市會聘請清潔承辦商全面徹底消毒及清潔，並將所有新鮮食品即時棄置。全店員工亦會接受十四日的居隔離，超市重新營業後，將安排另一組員工提供服務。有店員指，不清楚哪個部門的同事染疫透露，但同事已獲公司安排今天到私家醫院接受檢測。

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