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疫情下國慶煙花取消

2020-09-03 列印
　　港府昨天發出簡短聲明，鑑於新冠肺炎疫情的最新情況，原定於十月一日在維港舉行的國慶煙花匯演將會取消，是一九九七年回歸以來第四次取消國慶煙花匯演。

　　去年發生反修例風波，康文署基於公眾安全的考慮，取消了去年十一晚上在維港舉行的國慶煙花匯演。翻查資料，二○一四年政府曾因雨傘運動取消國慶煙花；而二○一三年的國慶煙花亦因應二○一二年的國慶日發生南丫海難，事件剛好一周年而取消表演。

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