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供應政府口罩涉虛報產地 兩男女被捕

2020-09-03 列印
　　物流署早前向本地貿易供應商採購一批共三千二百萬個外科口罩，供應商聲稱向署方所供應的口罩產地為日本。然而，該署其後懷疑口罩並非全數來自日本，遂於本周一向海關舉報。

　　海關調查後，前日搜查長沙灣及葵涌三個地點，拘捕供應商的一名三十九歲男董事，以及一間運輸公司的一名四十七歲女董事，涉嫌違反《商品說明條例》被捕。兩人已保釋候查。根據物流署資料，涉案三千二百萬個口罩，未有分發給任何政府部門使用。此外，海關亦已安排涉案口罩樣本送交化驗所作菌落總數安全測試。

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