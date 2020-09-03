保安員登記17美甲店圖騙資助187萬 ﻿15人用虛假文件﻿﻿呃抗疫基金400萬﻿

有人涉詐騙防疫抗疫基金被捕！警方接獲防疫抗疫基金秘書處報案，懷疑有人提交虛假資料及文件騙取資助，涉款近四百萬元，調查後突擊搜查全港多處地點，拘捕十五人。最多一宗詐騙涉款一百八十七萬元，另外其中三項申請更獲批，涉款二十四萬元。



警方表示，商業罪案調查科繼七月七日拘捕兩名男子涉及企圖詐騙抗疫基金後，於七月中再接獲防疫基金秘書處報案，懷疑有人提交虛假文件、資料，訛稱店舖有實體營運，以欺詐手段騙取抗疫基金，向零售業、美容院、按摩院及派對房間發於的一次性資助。



經深人調查後，警方於上周四及前日採取拘捕行動，在全港多區合共拘捕十三男兩女，年齡介乎三十至六十一歲，他們涉嫌「欺詐」及「企圖欺詐」。被捕人分別報稱為商人、地盤判頭、保安員、退休人士及無業等。



警不排除有更多人被捕



警方稱，被捕人涉嫌利用虛假資料及文件，合共提交四十八項資助申請，其中包括三十八項零售業資助、九項美容院，按摩院及派對房間的資助申請。申請者訛稱有關業務於資助計劃訂明的指定日期前，已在申報的地址獨立營運有關業務，藉此騙取資助金額，合共涉款三百八十七元。



其中一名保安員利用虛假資料，向商業登記署申請十七間美甲店的商業登記，又訛稱每間店聘請五人，企圖騙取一百八十七萬元資助。另有兩名被捕人士所提交的三項申請已獲批，涉及港幣二十四萬元。警方已凍結有關銀行戶口，警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。警方稱，被捕人士詐騙方法，除向商業登記處登記新業務，或以舊有業務開設多間分店，虛構及誇大業務以符合申請資格。亦有偽造地址證明、強積金付款結算書等；亦有人更改網上圖片作為自己公司、租金單據、單位號碼等，企圖騙取資助。



