梁頌恆上訴失敗即時收監

青年新政前立法會議員梁頌恆(見圖)，涉四年前非法闖入立法會會議廳及會議室，被裁定參與非法集結罪成判囚四星期。梁不服定罪申請上訴，昨被高院駁回，他放棄申請保釋，即時服刑，但未決定是否再提上訴。倘若梁擬申請上訴至終院，法庭擬定本月十一日展開聆訊。



高院原訟法庭法官陳嘉信裁定，當非法集結者的行為，客觀而言，相當可能導致任何人合理地害怕，控方毋須證明他是明知而故意地犯案。上訴人曾提出，即使他被裁定客觀上導致他人合理地感到害怕，但他當時相信自己的行為未至於導致此後果。但陳官接納原審裁判官所指，上訴人當時是顯然使用過份武力，故法裁定他當時是不可能不知道其行為會導致別人感到害怕。



