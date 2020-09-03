兩被告獲准保釋候審 中小企董事涉騙四銀行1.3億貸款

廉政公署昨日落案起訴一名中小企業董事，以及該公司一名前文員，控告他們涉嫌詐騙四家銀行八十三筆貸款共逾一億二百萬元及銀行融資共三千一百萬元，並詐騙而致使工貿署及按揭證券公司為該等銀行批出的貸款及融資提供擔保，款額共一千一百萬元。



陳永福，六十歲，已結業的華麗國際有限公司（華麗國際）獨資董事及股東，及黃梓華，二十八歲，華麗國際前會計文員，同被控六項串謀詐騙罪名，違反普通法。陳永福另被控十四項串謀詐騙罪名。兩名被告已獲准保釋，將於明日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。有關罪行涉嫌於二○一○年九月至二○一五年一月期間發生。華麗國際是一間沒有任何實質業務的貿易公司。陳永福應華麗國際實質東主的邀請，於二○○九年七月出任該公司的獨資董事及股東。黃梓華於二○一二年十月至二○一四年八月期間是該公司唯一的會計文員，按其實質東主的指示處理會計事宜。



其中七項控罪指陳永福，以及陳永福與黃梓華涉嫌與上述華麗國際實質東主及一名與其有關聯的女子（該兩名人士），一同串謀欺詐花旗香港、大新銀行、星展香港及滙豐銀行，不誠實地提交證明文件，聲稱有關文件涉及華麗國際與其七間供應商之間的交易，導致該四家銀行向華麗國際批出八十三筆貸款共逾一億二百萬元，並直接向該七間供應商發放該等款項。



另外六項控罪指陳永福，以及陳永福與黃梓華涉嫌與該兩名人士，一同串謀欺詐大新銀行、星展香港及滙豐銀行，向華麗國際批出銀行融資共三千一百萬元。餘下控罪指陳永福，以及陳永福與黃梓華涉嫌與該兩名人士一同串謀欺詐工貿署，以及串謀欺詐按揭證券公司，向大新銀行、星展香港及滙豐銀行合共提供一千一百萬元貸款及融資提供擔保。



