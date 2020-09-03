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美股中段升237點

2020-09-03 列印
　　美國周三股市造好，杜指中段報二八八八三點，升二百三十七點；納指則報一一九六二點，升二十二點。滙控美國預託證券價格見三十三點○八港元，跌零點○七港元；騰訊則見五百三十七點○九港元，跌七點九一港元。紐約期金報每盎司一千九百四十一點八美元，跌三十七點一美元；紐約期油則報每桶四十一點六二美元，跌一點一四美元。
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