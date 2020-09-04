﻿首批普檢12.8萬採樣 篩出兩隱形患者

普及社區檢測計劃完成首批共十二萬八千個市民的採樣化驗，找出六宗陽性個案，其中四人為新冠肺炎的康復者，由於各人體內有抗體，未必有傳染性，毋須再入院，另外兩人沒有病徵，被列為隱性患者，由於可能傳染他人，即時被隔離治療。當局表示，難以用首批檢測樣本去評估本港隱性病者的比率。第三批內地核酸檢測支援隊昨天抵港，料有助提升檢測數字。



病毒大篩查由本周二開始，截至昨晚八時，八十八萬四千名登記預約的市民之中，已有四十七萬人接受了採樣。至昨午二時，當局完成其中十二萬八千個樣本的化驗，檢出六個樣本，再交由衛生署覆檢，最後確認呈陽性反應，其中四人屬新冠肺炎康復者，故不會再列為新確診個案，但另外兩個則屬新確診，已即時送入院治療。



四康復者驗出體內殘餘病毒



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，四宗舊個案分別上月中至下旬康復出院，現在無病徵，他們體內最新驗出的病毒量較低，未必有傳染性，只是出院後仍帶殘餘病毒一段時間。她稱，該四人出院時體內有抗體，相信二次感染機會很低，不會對他人構成風險，故毋須檢疫或送院。



該四名舊有患者，其中三人想知道個人身體情況而參與篩查，另一人因公司要求他有陰性報告才參與。張竹君認為，康復者若想參與普檢，事前是毋須申報。



張續指出，兩宗新確診個案均無病徵，其中涉及一名男子，現年六十三歲，與家人同住葵青荔景山路華豐園，有時會到葵盛西邨另一個住所，他六月後沒有上班，平日會去長沙灣保安道街市、深水埗北河街街市及美孚街市。另一人為二十二歲女子，暫時無業，與家人同住屯門兆康苑兆健閣，有時會到朋友位於觀塘順利紀律部隊宿舍的住所，亦外出用膳，但她不記得近日行蹤。兩患者各有四至五名密切接觸者。



衞生署署長陳漢儀表示，難以用首批檢測樣本去評估陽性比率的高低，呼籲市民把握全民檢測機會，以盡快截停傳播鏈。就目前完成化驗的數目與原本的目標存在落差，她指出，人員在初期運作上需要磨合，相信他往後幾日熟悉流程後，檢測數字會提升。



第三批內地檢測支援隊抵港



另外，第三批內地核酸檢測支援隊昨日抵港，涉近二百名來自廣西及福建的成員。目前有近四百二十名支援隊成員在港，國家衞健委會按香港的需要再派員來港。