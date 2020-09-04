陸叔遭騙徒冒認開投資群組詐財

股評人陳永陸名氣高，惹起騙徒盜用其名字，在網上開設帳戶及群組，聲稱可以提供股票貼士。陳永陸得悉後，昨日發聲明澄清，指自己只透過商業電台節目《人生交叉盤》的官方facebook帳戶講解股市，呼籲市民不要被冒認群組欺騙。



商業電台節目《人生交叉盤》在官方facebook帳戶發聲明指，近日網上有一個自稱為「陳永陸」的偽冒社交帳戶，使用陳永陸的相片作頭像，並在WhatsApp開設聲稱提供股市消息的虛假群組，強調該偽冒帳戶與陳永陸無任何關係，會保留一切法律追究權利。



陳永陸回應本報查詢指，前日經朋友告知，得悉有人在網上偽冒自己，昨日立刻澄清，強調他在網上只透過《人生交叉盤》的社交帳戶講解投資，呼籲市民不要受騙。由於沒進入相關群組，他不清楚騙徒如何行騙，又笑說除了在網上刊登聲明，更在電台節目花了六分鐘澄清，但暫未就事件報警。警方回應事件指，暫未有市民因涉嫌受騙而報案。



節目組又在聲明下打標籤指，「想知陸叔貼士使乜入群組咁麻煩」、「聽人生交叉盤同考股專家都大把分享」、「聽眾又可以隨時問股票」、「私訊或留言都得」等。



據節目組上載的截圖，有關WhatsApp假冒群組有五百四十二名成員，並在介紹一欄寫有「授人以魚不如授人以漁」、「超短線炒作」等字眼。



郭思治黃國英亦遭冒認



上月底，香港股票分析協會及基金經理黃國英，亦遭股壇老千冒認，有不知情散戶中伏，損手約七位數字。據了解，有「股壇大隻佬」之稱的「郭Sir」郭思治，亦相繼被老千叮上，盜用其身份及照片信息，在網絡平台開設群組，提供虛假的投貨分析及買賣建議。



郭思治亦指，近日已被股壇老千用相同手法冒認兩次，翻查老千的WhatsApp資料頁，除頭像是本人外，其餘個人介紹信息均錯漏百出，他昨日已報警備案處理，提醒散戶切勿中伏。



本報記者曾致電該名老千，惟一直處於無法接聽狀態。郭思治昨澄清事件後，記者扮演散戶用WhatsApp再與老千聯繫時，該老千反口稱自己僅是「郭Sir團隊的成員」，又要記者提供介紹人信息，以免被「放蛇」。



