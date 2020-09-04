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梁卓偉料新疫苗僅五分一港人能接種

2020-09-04 列印
梁卓偉料新疫苗僅五分一港人能接種
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　　政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉（見圖）昨日表示，若明年上半年新冠疫苗能夠面世，按照政府現時的採購策略，估計最多只有五分之一的人能夠接種，情況令人擔憂，建議政府在這方面的工作要再加把勁。

　　梁卓偉期望疫苗能在明年上半年面世，香港若沒足夠的疫苗，即使市民再努力抗疫，社會亦會出現不能承受的壓力，情況令人擔憂。

　　對於普及社區檢測計劃在已完成檢驗的十二點八萬個樣本中，找出六個陽性樣本，他指結果與學界的推算脗合，預料全港有約四百名具傳染性的隱形患者，當中約一百四十人會出現二代傳播，導致疫情惡化，建議當局盡快找出有關患者。 他說市民應為人為己，參與普及社區檢測計劃，不讓疫情死灰復燃。

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