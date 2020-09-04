﻿書展延至12月中舉行﻿ 倘再押後﻿可退展費﻿

受第三波疫情影響，原定暑假舉行的香港書展及運動消閒博覽需要押後。貿易發展局昨公佈，今屆書展將延期至十二月十六至二十二日於灣仔會展舉行，並會在開幕前一周作最後風險評估，如要再延期或取消，參展商可退回參展費。



本港疫情反覆，原定七月十五日開幕的書展突然煞停。貿發局副總裁周啟良昨宣佈，第三十一屆書展將延期至十二月十六至二十二日在會展舉行，將沿用「心靈勵志」為年度主題。大會將於新展期前一個月，根據當時情況，審視書展會否如期舉行，並再開幕前一星期作最後決定，以免展商因進場而可能引致額外開支。



周解釋，十二月辦書展因臨近聖誕節，學生及在職人士在假期下有購物心情。他坦言過往書展入場人數有一百萬人次，若不幸有確診者曾參與書展，追蹤的工作並不容易，但他強調會與衞生防護中心的專家合作，尋找解決方案。



他又透露，政府在第二輪防疫抗疫基金下預留撥款，贊助本地參展商的參展費，以十萬元為限，亦適用於延期後的書展。因應疫情，大會將在書展網站及流動應用程式增設「網上書展」欄目；截至九月二日，該欄目已有逾二百一十間展商的網上銷售平台，提供逾十一萬本可供網上購買的書籍。



此外，政府今日起逐步放寬防疫措施，餐廳晚市二人堂食延至十時，健身中心、按摩院等可有條件重開，為期七日。食衞局局長陳肇始昨早指社區仍有隱形傳播鏈，現階段未有條件放寬堂食人數。但若疫情持續回落，政府會考慮重開其他表列處所，強調不希望放寬措施得太快，擔心增加傳播風險。



