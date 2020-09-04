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感謝駿洋邨住戶 實惠優惠表心意

2020-09-04 列印
　　新冠肺炎疫情下，火炭駿洋邨被用作檢疫中心，而第四座（駿時樓）及第五座（駿湖樓）住戶經過漫長的等待後，終在上月底起陸續入伙。本港家品及傢俬連鎖店「Pricerite實惠」為感謝住戶的付出，特意推出「致謝駿洋·實惠賞」活動，提供一系列獨家優惠。

　　實惠指有關優惠將以郵寄方式送到駿時樓及駿湖樓的信箱，住戶可到沙田、大埔或馬鞍山分店消費。住戶在指定網上頁面成功登記資料，憑通知短訊可以半價購買空氣淨化機，或領取一套五張「買一百元減五十元」的清潔用品優惠券等；其免費送貨服務的收貨地址必須為駿洋邨。至於駿洋邨第一至三座住戶最快明年第二季初陸續入伙，實惠承諾他們均會享有同樣禮遇。

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