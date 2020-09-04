新居屋或低過六折 申請料超額逾30倍

新一期四大居屋樓書已上載至房委會網站，下周四起接受申請。唯一坐落市區的鑽石山啟翔苑交通便利，但有較多「開門見廁」的特別設計；火炭彩禾苑則有近年罕見的三房大單位。有房委會委員稱今期折扣率有望低於六折，料超額申請約三十多倍。



新一期居屋涉及四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，提供七千零四十七個單位，是復售居屋以來單位最多、規模最大一次，申請為期四周至十月七日；最快明年一月攪珠、六月揀樓。



啟翔苑設計「開門見廁」



由兩座組成、涉九百四十伙的啟翔苑，毗鄰港鐵鑽石山站及荷里活廣場，購物、交通便利，最大的單位面積有五百零二呎，臨時售價為五百一十三萬港元，成為今期「樓王」。其中A座單位一層有十五伙，幾乎全屬「開門見廁」設計。



房委會委員、民建聯立法會議員柯創盛說，啟翔苑因地而建，當局特意設計不同大小和戶型的單位，以滿足市場需求，因而認為「開門見廁」的設計「唔係普遍」。他又指，居屋售價比私樓更勝一籌，「香港人係可以靈活變通，相信準賣家會識得揀。」



山麗苑是今期規模最大的屋苑，由六座組成，共提供三千二百多伙，但位置偏僻，樓價也是四大屋苑中最低，最便宜單位面積二百七十八呎，售約一百二十三萬。唯一有現樓的彩禾苑位於火炭工廠區附近，最矚目是約六百零七呎的三房大單位，但屋苑旁有一幅斜坡，業主日後需付維修及保養費。



前身為單車公園的錦駿苑背山而建，由五座組成，提供二千多伙，鄰近富安花園，日常配套充足，東面有零散山墳，而向山的單位可擁翠綠山景。



去年六個居屋屋苑超額申請六十倍，破歷年紀錄。另一名房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉說，折扣率有可能調整至低於六折，具吸引力，料將有約二十五萬宗申請，超額近三十五倍。



