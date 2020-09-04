﻿警破祈福黨集團拘六人﻿ 至少﻿涉六案騙款120萬﻿

祈福黨再現，警方搗破以「一條龍」方式安排內地人來港行騙的祈福黨集團，拘捕六名男女，檢獲十萬元涉嫌犯案所得現金。警方相信集團專門向長者行騙，至少涉及六宗祈福騙案，共涉款約一百二十萬元。最大一宗為一名七十二歲婦人，損失五十萬元。



警方表示，上月三十一日接獲一名女受害人報案，指在香港仔田灣遇上祈福黨騙徒，對方有兩人，其中一人指她撞邪，另一人則自稱神醫，藉詞能為事主解厄運，誘使她交出現金及金飾等財物代祈福，事主不虞有詐交出財物放入一個膠袋。事後女事主拿回盛有財物及已祈福的膠袋返家打開時，驚見膠袋內財物被掉換成沙糖及鹽，懷疑受騙報警。



警方經翻查現場附近閉路電視錄影後鎖定目標接載疑人的私家車，蒐證及調查後，探員掩至粉嶺欣盛苑採取拘捕行動。警方稱，當時涉案騙徒正向一名女受害人行騙，探員即上前表露身份，共拘捕兩男三女，年齡介乎四十三至五十一歲，其中一男兩女為內地人。事後探員再掩至觀塘，拘捕與案有關一名五十五歲內地男子，並證實他逾期居留。



「一條龍」方式招攬內地成員



警方相信已瓦解一個本地祈福黨集團，集團以「一條龍」方式，由骨幹成員在內地招攬成員安排來港及住宿，然後操控他們犯案，相信集團連同粉嶺一宗，過去至少涉及六宗祈福騙案。受害人均為女性，年齡介乎六十九至七十六歲，共損失約一百二十萬元，最大一宗為一名七十二歲婦人，損失五十萬元。警方相信集團已運作一段時間。



六名被捕男女調查後已各被暫控一項串謀行騙罪，其中一名四十三歲姓吳內地男子及兩名內地女子各被暫控一項管有虛假文書罪及一項非法入境罪；姓吳內地男子及一名五十歲姓陳本地男子各被暫控一項協助及教唆他人非法入境罪，案件將於今日在東區裁判法院提堂。行動中檢獲一輛曾接載騙徒的私家車，逾十萬元現金、銀行卡、手提電話、一些符、袋裝糖鹽和騙徒犯案時穿着的衣物。



