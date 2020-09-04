﻿﻿﻿彥霖父患分裂情感障礙住青山﻿﻿ ﻿專家指吸大麻或誘發思覺失調﻿

十五歲女學生陳彥霖死因研訊迎來第九天，精神科專家醫生作供表示，吸食大麻或誘發思覺失調，而思覺失調有機會導致一個懂泳術的人突然不諳泳術。報告指陳父患有分裂性情感障礙。



曾任醫管局法醫精神科醫生、曾撰寫逾二千份精神科報告的何美怡表示，事前曾與彥霖親友及社工等人通話、翻看知專設計學院閉路電視片段、彥霖醫療紀錄、證人供詞、剖屍報告，以及由彥霖姑媽提供的陳父醫療報告等，以撰寫本案的專家報告。



父出席喪禮後精神狀態日差



報告除覆述彥霖去年初至其去世的大小事外，亦透露陳父早於九六年成為青山醫院病人，有吸食冰毒的習慣，直至一四年已成功戒毒。最近十年，陳父至少五次因思覺失調入院，每次長達兩至六個月不等。去年十月，陳父出席彥霖喪禮後，精神狀態每況愈下，不時在家中走廊大叫，亦不願覆診，最終因違反有條件出院令，今年初被勒令重返青山醫院，確診患上分裂性情感障礙，最少須住院一年。



研訊主任問及思覺失調症狀大約維持多久，何表示可以維持數星期至數個月不等，即使彥霖僅服食過數口大麻，亦足以誘發症狀，惟強調要同時考慮基因及其他風險因素。被問到催淚彈會否誘發思覺失調，何指目前沒有任何文獻提過兩者有關聯。



何又指，思覺失調、對立反抗症及青少年操行障礙分別會提高患者自殺機率，但很少見文獻記載。被問到思覺失調會否影響活動技能，如一個懂泳術的人會突然不諳泳術，何稱文獻應該沒有提及，但有機會出現。



陪審員又問到，彥霖失蹤前曾表明對未來抱有希望，會否突然因病發就拋開一切。何同意，續指彥霖九月時雖表現正面，質疑她仍向他人表示有幻聽有何目的，故只能判斷她當時有思覺失調的症狀。



