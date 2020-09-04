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美股中段跌623點

2020-09-04 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二八四七六點，跌六百二十三點；納指則報一一五二三點，跌五百三十二點。

  滙控美國預託證券價格見三十二點六九港元，跌零點七六港元；騰訊則見五百二十點九八港元，跌十三點○二港元。紐約期金報每盎司一千九百三十五點三美元，跌九點四美元；紐約期油則報每桶四十一點二一美元，跌零點三美元。
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