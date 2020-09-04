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空頭支票騙找換店 涉款200萬四人被捕

2020-09-04 列印
■警方調查發現，騙徒修改收據為即時轉帳，之後發送給找換店。
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　　警方偵破空頭支票騙找換店二百萬元案，拘捕四人。警方去年三至六月接獲位於荃灣及上水的三間找換店負責人報警，指有客人要求匯款至內地銀行戶口，同時聲稱已透過銀行，將要匯出的金額即時轉帳，存入找換店的指定戶口，共涉款二百萬元，事後發覺支票未能兌現疑被騙。

　　商業罪案調查科調查後，發現騙徒以一些失效支票，經由銀行入票機存入找換店指定戶口，之後偽造收據，修改為即時轉帳發送給找換店詐騙。探員昨日採取行動，在九龍及新界多處地點拘捕四名報稱無業男子，年齡介乎三十三至七十四歲，涉嫌串謀詐騙及處理贓物。

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